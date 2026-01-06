Беглов отметил вклад композитора Скрябина в культуру

Губернатор Петербурга Александр Беглов в честь 154-летия со дня рождения композитора и пианиста Александра Скрябина отметил его вклад в музыкальную культуру, передает пресс-служба Смольного. По словам главы города, Скрябин "творил эпоху".

"Александру Скрябину удалось открыть новые страницы в классической музыке. Его произведения отличаются оригинальностью, неповторимостью, узнаваемостью. Они получили широкое признание при его жизни", - цитирует Беглова пресс-служба.

Губернатор напомнил о связи Скрябина с Петербургом: "Он неоднократно исполнял свои произведения в нашем городе". Последний концерт пианист дал в Петроградской консерватории, отметил Беглов.

