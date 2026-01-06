В ночь на 6 января над Ленобластью перехватили два беспилотника

В Ленинградской области в ночь на 6 января перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщили в telegram-канале Минобороны России. В ведомстве уточнили, что всего над территорией страны ночью было замечено 129 беспилотников.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 6 января в своем telegram-канале сообщил о воздушной опасности из-за БПЛА и "возможном понижении скорости мобильного интернета". Также глава региона рассказал о "подавленном" беспилотнике.

"Падение обломков БПЛА зафиксировано вблизи деревни Бережки, в том числе, на территории компрессорной станции. Пострадавших нет. Угрозы возникновения пожара нет. Ущерб устанавливается", - написал Дрозденко.

Воздушная тревога из-за БПЛА и снижение качества мобильного интернета были и на территории Петербурга в ночь на 6 января, отмечает "Фонтанка" со ссылкой на сообщения МЧС. В пресс-службе аэропорта Пулково сообщали о временных ограничениях на взлет и посадку.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до конца 2026 года запрет публикации сведений о беспилотниках. Также запрет касается запуска беспилотников.

