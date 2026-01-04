Нейросеть ГАТИ выявила более 2,4 тысячи нарушений в 2025 году

В 2025 году нейросетевые комплексы "Городовой" зафиксировали более 2,4 тысячи нарушений на улицах Петербурга, сообщили 4 января в Государственной административно-технической инспекции. Сумма выписанных штрафов по ним превысила 170 млн рублей.

В инспекции представили тройку лидеров среди районов города по количеству обнаруженных нарушений. Первенство здесь принадлежит Невскому району, где комплексы нашли 387 проблем. Второе место досталось Фрунзенскому (289), а третье — Красногвардейскому (254) районам.

Больше тысячи нарушений пришлось на незаконные граффити на стенах. Еще в более чем 900 случаях речь шла о самовольной установке кондиционеров. Также в ГАТИ насчитали более 130 ям во дворах и свыше 300 иных нарушений.

Всего же за год выявили более 140 тысяч потенциальных нарушений. Часть из них не относились к компетенции ГАТИ, и сообщения о них были переданы в другие органы власти. "Часть событий были повторными – например, постановления за посторонние графические объекты выносятся только после второй фиксации. По части других дефектов была проведена профилактическая работа в рамках дорожного надзора", — объяснили в ГАТИ.

"Городовой" выявляет в автоматическом режиме такие нарушения, как нелегальные граффити, самовольно установленные ларьки и так далее. Со второй половины ноября комплекс стал отслеживать появление сосулек на крышах. О первом в этом сезоне штрафе за них ГАТИ рассказала 2 января, сосульки свисали с нежилого дома на улице Седова. Сумма штрафа, назначенного собственнику здания, составила 100 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного