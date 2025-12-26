Смольный продлил на год запрет публикации сведений о беспилотниках

Действие запрета на публикацию сведений о беспилотных летательных аппаратах продлено в Петербурге на весь 2026 год, соответствующее постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов. Документ опубликован на сайте Смольного 26 декабря.

До конца следующего года запрещено выкладывать в интернет данные о средствах противодействия беспилотникам, включая сведения о расположении комплексов ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о последствиях атак дронов. Параллельно на весь год продлевается действие запрета на использование БПЛА в черте Петербурга. Исключение здесь делается на запуск беспилотников в рамках спортивных и физкультурных мероприятий, включенных в календарный план, согласованный с профильным комитетом Смольного.

Кроме того, из-под действия запрета на запуск беспилотников выводятся организации, занимающиеся производством, проектированием и ремонтом беспилотных воздушных судов, при наличии у них подтверждающей документации.

Ранее запрет на публикацию сведений о применении БПЛА ввели в Новгородской области. Действовать он будет вплоть до отмены режима базовой готовности в регионе.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру