В Новгородской области запретили публиковать сведения о беспилотниках

Запрет на публикацию сведений о применении беспилотных летательных аппаратов, включая фото- и видеоматериалы начал действовать 17 декабря в Новгородской области, рассказали в правительстве региона. Ограничения установлены указом губернатора области Александра Дронова, документ подписан двумя днями ранее.

Согласно указу, под запрет попадает информация о применении БПЛА и его последствиях, включая сведения, с помощью которых можно определить тип, местоположение или траекторию полета беспилотника, а также места атаки и ее результаты. Кроме того, запрещена публикация данных о работе средств противодействия беспилотникам и о местах расположения сил и средств Вооруженных сил и правоохранительных органов, а заодно средств защиты объектов промышленности, мостов, ЖКХ и иных критически важных объектов.

Ограничения не распространяются на официальные сообщения органов власти. В частности, допускается их распространение со ссылкой на источник информации. Действовать запрет будет вплоть до отмены режима базовой готовности в Новгородской области.

Аналогичные запреты действуют и в ряде других регионов России, включая Петербург и Ленинградскую область. На территории Петербурга ограничение действует до конца 2025 года, однако власти города рассчитывают продлить его на весь следующий год.

