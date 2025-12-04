Смольный продлит запрет на размещение фото последствий атак БПЛА на год

Петербургские власти собираются продлить запрет публикацию в сети информации, в том числе фотографий, о последствиях атак с применением беспилотников на территории города до конца декабря 2026 года, следует из проекта постановления губернатора, опубликованного на сайте Смольного 4 декабря. Текущий запрет действует до 31 декабря 2025 года. На публикацию документа обратило внимание издание Neva.Today.

Также запрет распространяется на обнародование сведений о применяемых на территории Петербурга средств противостояния беспилотникам, которые используют Вооруженные силы и силовые ведомства. К ним относятся комплексы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, проект постановления губернатора подразумевает продление запрета на запуск в черте города БПЛА в частных целях. Ограничение не распространяется на экстренные службы, органы государственной власти, представителей киноиндустрии и средства массовой информации. Они смогут использовать такое оборудование по согласованию с властями. В новой редакции постановления также сделают исключение для организаций, которые занимаются испытанием, производством и ремонтом беспилотников.

В октябре вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко, комментируя готовность города к возможному нападению с использованием беспилотников, оценил работу профильных ведомств на "4+". Он отметил, что занизил оценку, поскольку в вопросах безопасности "нет предела совершенству".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру