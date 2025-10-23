Потапенко оценил уровень безопасности в Петербурге на "4+"

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко, курирующий в городе взаимодействие Смольного с силовым блоком, оценил уровень безопасности в Северной столице на "4+". Он отметил, что не поставил "отлично", поскольку в вопросах безопасности "нет предела совершенству". Такое заявление чиновник сделал во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" 23 октября.

Еще Потапенко рассказал, что в Смольном еженедельно проходит совет при участии губернатора Александра Беглова с представителями силовых ведомств.

– Мы обсуждаем те меры, которые необходимо проводить на упреждение совершения серьезных, важных, значимых, опасных преступлений, которые теоретически могут быть совершены. Именно там совместно вырабатываем решения. Результат, я считаю, соответствует оценке, которую я дал – 4+, – сказал Потапенко.

Один из первых вопросов на прямой линии оказался посвящен тому, какие меры принимаются в Петербурге для противодействия атакам беспилотников. Вице-губернатор заявил, что не может рассказать о методах и средствах по противодействию БПЛА в прямом эфире.

– Когда наши уважаемые телезрители получают сообщение об угрозе воздушной, угрозе БПЛА и буквально через некоторое время они получают "отбой", это не значит, что ошибочная была угроза. Это говорит о том, что силовой блок, сотрудники специальных служб, Ленинградский военный окрг, а также 6-я армия ПВО отработали, пресекли и обеспечили безопасность жителей нашего города, – добавил вице-губернатор.

Потапенко входит в состав правительства Петербурга с конца 2024 года. До этого он возглавлял петербургское УФСИН.

Константин Леньков / Фото: Смольный