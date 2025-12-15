Еще четыре вице-губернатора Петербурга обзавелись каналами в MAX

Члены правительства Петербурга продолжают создавать свои каналы в мессенджере MAX. За последние пять дней ими обзавелись еще четыре вице-губернатора, ими стали Алексей Корабельников, Сергей Кропачев, Владимир Омельницкий и Игорь Потапенко, обратил внимание ЗАКС.Ру 15 декабря.

Среди новичков в MAX больше всего подписчиков оказалось у Корабельникова, курирующего в Смольном финансовый блок. Он создал канал 11 декабря, за это время на него подписались 104 человека. Корабельников также оказался единственным из четверки, кто выпускает в канале посты. С момента создания там появилось две публикации — отчет о проведении годовой коллегии комитета финансов и поздравление с Днем Конституции.

В каналах Кропачева и Потапенко насчитывается по три подписчика, там нет ни публикаций, ни даже фотографии владельца. В отличие от них, Омельницкий обзавелся фотопортретом на аватарке. Интерес к его каналу к моменту выхода новости проявили пять пользователей мессенджера.

До сих пор в Смольном каналами в MAX обзавелись губернатор Александр Беглов, а также вице-губернаторы Евгений Разумишкин, Валерий Москаленко и Борис Пиотровский. Последний рассказал о своем появлении в российском мессенджере 10 декабря, к тому моменту канал функционировал немногим более недели.

Мессенджер MAX имеет в России статус национального, власти различных уровней предпринимают различные усилия к его популяризации среди пользователей. В частности, в начале декабря Минцифры заявило о планах изменить механизм получения доступа к порталу госуслуг. Речь шла о постепенном отказе от использования подтверждения по SMS в пользу одноразовых кодов в MAX. Параллельно в стране ограничивается работа иностранных мессенджеров, что объясняется мерами по противодействию мошенникам.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру