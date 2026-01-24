Прямая линия с вице-губернатором Поляковым состоится в четверг

Вице-губернатор Кирилл Поляков на следующей неделе проведет прямую линию с жителями Петербурга, сообщил в своих социальных сетях губернатор Александр Беглов. Мероприятие состоится в следующий четверг, 29 января, оно начнется в 20:00.

В Смольном Поляков курирует деятельность комитета по транспорту и комитета по по промышленной политике, инновациям и торговле. Вопросы вице-губернатору можно оставлять на его странице во "ВКонтакте" или по номеру 246-79-49.

Трансляцию прямой линии можно будет увидеть в группе правительства Петербурга во "ВКонтакте" или же в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Для Полякова предстоящая прямая линия станет уже не первой, он участвовал в подобных мероприятиях в 2023 и 2024 годах. В августе 2025 года вновь анонсировали участие вице-губернатора в прямой линии, однако его перенесли незадолго до обозначенной даты.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру