Пиотровский: Люди, не использующие ИИ в работе, "на ступеньку ниже"

Вице-губернатор Борис Пиотровский во время интервью на радио "Зенит" 12 марта заявил, что искусственный интеллект никак не угрожает развитию культуры в Петербурге. Как утверждает чиновник, технология, напротив, помогает оптимизировать работу представителей творческих профессий и развить новые компетенции. Пиотровский отметил, что на протяжении истории новые технологии часто апробируются именно в культуре.

– На сегодняшний день никаких острых проблем, что искусственный интеллект кого-то заменил, нет. Пока только говорят об этом, – отметил Пиотровский.

Также вице-губернатор призвал петербуржцев внедрять искусственный интеллект в работу.

– Люди, которые не используют искусственный интеллект в своей работе, чем бы они ни занимались, на ступеньку ниже, чем те, которые это делают, – сказал вице-губернатор.

Кроме того, вице-губернатор подчеркнул, что 90% специалистов из сферы культуры, с которыми он общается, уже внедрили ИИ в свою работу, хотя годом ранее этот показатель не превышал 40%.

В сентябре 2025 года в корпоративном университете при Смольном, где обучаются чиновники, рассказали, что один из вице-губернаторов Петербурга увлекся темой искусственного интеллекта. Неназванный чиновник хотел освоить ИИ для себя и для сотрудников своего аппарата.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру