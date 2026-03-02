Линченко в четверг проведет прямую линию с петербуржцами

Прямая линия с вице-губернатором Николаем Линченко состоится в четверг, 5 марта, в 20:00, сообщил губернатор Александр Беглов в своих социальных сетях 2 марта. Трансляцию мероприятия традиционно организуют в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства города в соцсети "ВКонтакте".

В Смольном Линченко курирует деятельность комитетов по градостроительству и архитектуре, по строительству, по инвестициям и по развитию транспортной инфраструктуры, а также Госстройнадзора. Задать свои вопросы горожане смогут на странице Линченко в соцсети "ВКонтакте" или же по телефону 246-79-49.

В предыдущий раз прямая линия с Линченко состоялась в марте 2025 года. Вице-губернатор тогда, в частности, говорил о программе КРТ, метростроении и открытости Петербурга для инвесторов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру