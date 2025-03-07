Линченко заявил об открытости Петербурга для инвесторов

Петербург открыт к диалогу с инвесторами, заявил вице-губернатор Николай Линченко 6 марта в ходе прямой линии в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Его слова прозвучали в ответ на вопрос о том, ожидает ли он инвестиции от предпринимателя Илона Маска в случае, если тот приедет на Петербургский международный экономический форум.

— Мы всегда открыты к диалогу, мы всегда открыты для развития любимого города. Обращаем всегда внимание для любого инвестора, что с пиететом относиться надо к нашему историческому наследию, — высказался вице-губернатор.

Линченко отметил, что Петербург хотят превратить в "мегаполис XXI века" и город должен соответствовать возможным вызовам. "По итогам 2024 года более 1,2 трлн рублей удалось подписать инвестиционных соглашений на площадке Петербургского экономического форума. Собственно, мы лидеры в стране по этому показателю", — сообщил чиновник и выразил надежду, что и в дальнейшем город сможет "не ударить в грязь лицом" перед гостями форума.

Ответа на вопрос о возможном участии Маска в ПМЭФ не прозвучало.

Также в ходе прямой линии Линченко сообщил, что ни один участок в Петербурге сейчас не включен в перечень для комплексного развития территорий. Действующий в Петербурге закон о КРТ он назвал "абсолютно рамочным, дублирующим действующие нормы федерального законодательства".

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)