Линченко: В Петербурге ни одна жилая территория не включена в КРТ

Ни одна площадка жилой застройки на территории Петербурга не включена в настоящий момент в перечень для комплексного развития территорий (КРТ), заявил 6 марта вице-губернатор Николай Линченко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Принятый Госдумой в первом чтении законопроект петербургских депутатов, по его мнению, весьма способствует защите прав жильцов.

— Дую на воду, глядя в глаза горожанам говорю, что сегодня законодательно ни одна территория правилами землепользования не включена в КРТ жилой застройки. Нет таких территорий на территории Санкт-Петербурга. Но мы занимаемся тем, чтобы в масштабах даже всей страны урегулировать нестыковки федерального законодательства. Именно для этого усилия направлены, — поведал вице-губернатор.

По заявлению Линченко, существующий сейчас в Петербурге закон о КРТ можно назвать "абсолютно рамочным, дублирующим действующие нормы федерального законодательства". На закон сейчас наложен мораторий, который действует до начала 2026 года. При этом в минувшем феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении правил КРТ на федеральном уровне, подготовленный петербургским Заксобранием.

Линченко высказал мнение, что принятие проекта связано с тем, что "там максимально защищаются права жителей в части районирования, расположения куда-как, необходимости проведения или отсутствия необходимости проведения собрания". Также он поделился ожиданиями, что инициатива преодолеет второе и третье чтения и в итоге права горожан станут "максимально защищены".

Сам проект ЗакСа о КРТ впервые был внесен в Госдуму в конце октября 2023 года, однако документ не получил положительного отклика правительства. В результате в сентябре 2024 года инициативу вновь предложили на рассмотрение нижней палаты парламента. Ее и рассматривала Дума в феврале.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)