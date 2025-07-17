Спасатели помогли унесенным на сапе в залив матери и ребенку

В Кронштадтском районе сотрудники Поисково-спасательной службы Петербурга оказали помощь женщине с ребенком, рассказали в региональном управлении МЧС. Как сообщается, их унесло на сапе в акваторию Финского залива.

"Попросившие о помощи мама с дочкой были обнаружены на расстоянии примерно 1300 метров от берега", — говорится в распространенном сообщении.

Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области спасатели вынесли из горящего помещения 700 черепашек, а также других животных. Инцидент произошел в однокомнатной квартире в деревне Вартемяги.

Андрей Казарлыга, фото: МЧС Санкт-Петербурга