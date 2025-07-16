В Ленобласти из горящей квартиры спасли 700 черепашек

Сотрудники противопожарно-спасательной службы Ленинградской области спасли около 700 черепашек из огня в однокомнатной квартире, сообщили в учреждении 16 июля. Пожар тушили около 23:00 во вторник, 15 июля.

Как сообщается, огонь охватил комнату площадью 24 квадратных метра в однокомнатной квартире, расположенной на втором этаже здания барачного типа. Дом расположен в деревне Вартемяги на территории Всеволожского района.

К тушению пожара привлекли пожарную часть № 100 Всеволожского отряда. Вместе с черепашками удалось спасти трех кроликов, 11 ежей и столько же хомяков.

В то же время в пожаре погибли 100 черепашек, девять ежей и девять хомяков.

На прошлой неделе в Петербурге выгорело окно в доходном доме Н. Лейхтенбергского на Большой Зелениной улице. По информации издания "Фонтанка", причиной пожара могли стать ремонтные работы в одном из помещений.

Андрей Казарлыга, фото: ГКУ «Леноблпожспас»