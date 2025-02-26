Петербургские поправки о КРТ в Госдуме

Фото: Дума ТВ / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)

Государственная дума 25 февраля под продолжительные споры приняла в первом чтении поправки петербургского Заксобрания в федеральный закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Презентовал инициативу Денис Четырбок, заметная доля вопросов исходила от депутатов, избранных от Северной столицы. За дискуссией в нижней палате наблюдал ЗАКС.Ру.

Представитель ЗакСа на думской трибуне

Честь представлять инициативу петербургского Заксобрания выпала главе бюджетно-финансового комитета Денису Четырбоку ("Единая Россия"). Произошло это не с первой попытки — изначально рассмотрение проекта было назначено на 12 февраля, но его дважды переносили.

На думской трибуне петербургский депутат сильно не задержался. Предваряя речь, Четырбок упомянул резонанс вокруг КРТ в регионах и отметил, что предлагаемая инициатива была разработана силами Общественного штаба при ЗакСе при участии депутатов Госдумы от "Единой России" Сергея Боярского и Николая Валуева. Поправки предусматривают, среди прочего, гарантии близости переселения собственников из реновируемого жилья в новое при КРТ, акцент на добровольное участие в программе при голосованиях собственников, переселение лиц с ограниченными возможностями поближе к социальным объектам, перечислил спикер и освободил место для содокладчика. Им стал глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Второй оратор также был довольно лаконичен. Он обратил внимание слушателей на "достаточно активную позицию" петербургских депутатов по вопросам КРТ и поделился мнением о пользе представленного документа для защиты прав жильцов. В то же время он обратил внимание на ряд вопросов, требующих доработки ко второму чтению проекта. В частности, это касается возможности рекомендовать регионам ограничить переселение жильцов, "например, внутригородским районом, или, как в случае с Санкт-Петербургом, внутригородской территорией", то есть муниципальным округом. Также депутат высказался за предоставление регионам права самостоятельно устанавливать дополнительные правила реализации проектов КРТ.

В то же время глава комитета заявил о неготовности поддержать часть параметров законопроекта, включая дополнительные требования в случае, если площадь нового жилья более чем на шесть квадратных метров превышает площадь старого. "Никаких дополнительных доплат со стороны жителей в программах КРТ быть не может", — в частности, отметил Пахомов.

Долгая история вопроса

История с КРТ как в Петербурге, так и на федеральном уровне, тянется не первый год. Непосредственно в Северной столице еще летом 2022 года был принят региональный закон, который, впрочем, до сих пор толком не заработал. Причиной этого стал мораторий на действие ряда его положений, введенный в ответ на обеспокоенность горожан судьбой своей недвижимости. Недовольство вызывали, в частности, положения о возможности сноса хрущевок, которые даже не были признаны аварийными, а также неопределенность с районом переселения из реновируемого жилья.

Сам закон был подписан губернатором Александром Бегловым на следующий день после его принятия Заксобранием. Впрочем, уже через 2,5 месяца градоначальник пошел на попятную: в середине сентября он внес в ЗакС проект о приостановке действия закона до 2024 года. С тех пор приостановка уже дважды продлевалась, в последний раз это произошло минувшей осенью. Сейчас мораторий действителен до 2026 года.

Решение о приостановке городские власти объясняют необходимостью выйти на общероссийский уровень для корректировки существующего законодательства. Не далее, чем в декабре, выступая на прямой линии, Беглов заявлял о намерении откладывать реализацию программы КРТ до полного урегулирования вопросов с федеральным центром. Подобные речи, впрочем, звучали из его уст со времени приостановки действия закона.

Одновременно петербургские власти предпринимали попытки поправить федеральные нормы в сфере КРТ. Проект федеральной инициативы ЗакСа был направлен в нижнюю палату в октябре 2023 года. В проекте содержались, в частности, положения о праве регионов самостоятельно определять границы переселения жильцов и об увеличении продолжительности голосования собственников по вопросу участия в программе.

Впрочем, представленный проект до рассмотрения не дошел. Правительство представило отзыв, из которого следовало, что документ "нуждается в существенной доработке". Новый вариант отправился в Думу только в конце сентября 2024 года. Он-то и был представлен на прошедшем заседании парламента в первом чтении.

Какие поправки предлагают в Петербурге

Проект предполагает внесение поправок в Жилищный и Градостроительный кодексы и в закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". В первую очередь, речь идет о предоставлении региональным властям права самостоятельно определять границы территорий для переезда из реновируемого дома. Предполагается, что это позволит не отправлять жильцов далеко от привычного места обитания.

Также проектом расширяется срок голосования собственников жилья, включая вопрос о включении в программу КРТ. Если сейчас процедура должна проходить в границах 7-60 дней, то проектом предусматривается срок от 7 до 90 дней. Здания, в которых собрания собственников по поводу реновации были признаны недействительными, не могут быть включены в программу. Кроме того, предполагается, что люди с ограниченными возможностями должны будут получать новое жилье поблизости от социальных учреждений, потребность в посещении которых испытывают.

В проекте содержится уточнение, касающееся нанимателей жилья. Сейчас на дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем, установленные различными нормативными актами, могут претендовать только собственники жилья. Еще одной новеллой стало предложение распространить положение об этом и на нанимателей.

В тексте пояснительной записки говорится со ссылкой на информацию Минстроя, что в июле 2024 года в активной стадии реновации находилось 648 территорий в 76 регионах России. При этом в проработке находились 1,2 тысячи территорий общей площадью свыше 31 тысячи гектаров, а общее количество решений о КРТ достигло 572, причем в 235 случаях в виду имелось КРТ жилой застройки. В рамках КРТ жилья было расселено 158 тысячи квадратных метров жилья, из которых 145 тысяч "квадратов" были аварийными.

"Указанная статистическая информация свидетельствует о масштабном характере мероприятий в рамках комплексного развития территории жилой застройки в Российской Федерации", — указывают авторы проекта.

В то же время, петербургские депутаты находят требующими корректировок ряд положений федерального законодательства о КРТ. Представленный проект, по их мысли, должен благотворно сказаться на положении дел.

О чем говорили петербургские депутаты

Само представление проекта не заняло у Четырбока и Пахомова много времени, в отличие от ответов на вопросы, поступавших от депутатов. Желающих высказаться набралось около полутора десятков. Но даже и в такой ситуации нашелся парламентарий, который ухитрился задать вопрос вне регламента. Им стал петербуржец, представляющий в парламенте Брянскую область, Николай Валуев. На укоризненное замечание он ответил, что у него "не сработала кнопка" для электронной записи на выступление.

Всего в Госдуме заседают 17 депутатов от Петербурга. Из их числа свои вопросы успели задать трое — Евгений Марченко, Оксана Дмитриева и Александр Тетердинко.

Так, Марченко тревожился защитой прав собственников помещений из числа представителей малого и среднего бизнеса. Четырбок заметил на это, что проект разрабатывался с целью защиты жилищных и имущественных прав граждан. Валуев спрашивал, рассматривался ли в Петербурге подготовленный Минстроем для всей России стандарт комплексного развития территорий. Четырбок ответил на это утвердительно.

Внимание Тетердинко привлекло положение об изменении порядка перехода регистрации ограничений и обременений на недвижимость. Сейчас это происходит по заявлению компании, занимающейся развитием территорий. Документ же предлагает проводить это без заявления, одновременно с регистрацией права собственности, отметил депутат и поинтересовался причинами появления такой новинки. Из ответа Четырбока оследовало, что подобное предложение устраняет существующие юридические двусмысленности и упрощает документооборот.

Дмитриева дважды выступила на заседании по обозначенному вопросу. В первый раз она интересовалась тем, в какой бюджет будут поступать доходы от платы за право заключения договора о реализации КРТ. Четырбок в ответе сослался на Бюджетный кодекс и заявил, что средства должны будут поступать в региональный бюджет — например, в казну Петербурга.

Во втором случае Дмитриева выступила с речью в поддержку предложенного проекта.

— Я полностью поддерживаю проект закона Санкт-Петербурга и он действительно направлен на защиту интересов — и жилищных, и имущественных — прав граждан, — заявила она.

Среди прочего, депутат отметила, что "никаких протестов по отношению к реально осуществленным программам КРТ" в Северной столице "нет и быть не может" благодаря действующему мораторию на реализацию положений регионального закона. Также она заострила внимание слушателей на том, что в представленном проекте "предлагается право субъекта Федерации определить некий алгоритм дополнительного приближения местоположения жилого помещения, которое предоставляется взамен, к прежней локализации". Это предполагает "более дробное" деление по сравнению с существующей нормой и ближе к интересам жильцов, высказалась она. Другое понравившееся депутату изменение связано с проведением собраний собственников и предполагает, что дом может быть включен в программу КРТ только после согласия граждан высказанного на общем собрании.

— Если граждане провели собрание и отказались, дом не включается [в программу], если граждане не провели собрание или по какой-то причине собрание не состоялось, то дом автоматически не включается в проект реализации КРТ, — отметила она, назвав подобный механизм "презумпцией несогласия".

В свою очередь, Валуева интересовало, будут ли селить граждан в тех же районах, где они жили до реновации. Четырбок ответил на это утвердительно и добавил, что концепция документа предусматривает возможность максимально недалеких переездов от прежних квартир.

— Над конкретной формулировкой мы будем работать совместно с комитетом [по строительству и ЖКХ]. Но, в качестве таких предварительных вариантов, конечно, рассматривается административный район, — уточнил он.

По завершении обсуждений последнее слово перед голосованием досталось Четырбоку. В своей речи он поделился планами дорабатывать проект с учетом поступивших на заседании вопросов. В итоге из 417 депутатов инициативу поддержал 391 парламентарий при пяти, выступивших против. Законопроект был принят в первом чтении. Согласно электронной базе Госдумы, поправки к документу будут приниматься до 11 марта.

Андрей Казарлыга, фото: Дума ТВ / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)