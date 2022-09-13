Беглов решил приостановить действие положений закона о реновации

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о приостановлении действия отдельных пунктов городского закона о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщили в Смольном. Несколькими месяцами ранее глава города сам инициировал, а затем подписал этот закон.

До начала 2024 года предлагается заморозить положения о порядке определения границ территорий, подлежащих реновации, порядке реализации решения о КРТ, а также о предельном сроке проведения общих собраний собственников жилья, на которых можно принять решение об отказе от участия в программе КРТ.

"Мы делаем все, чтобы обеспечить законные права и интересы петербуржцев. Для этого очевидно необходимо проработать варианты корректировки федерального законодательства в части совершенствования норм, регулирующих правоотношения при комплексном развитии территории жилой застройки", - заявил Беглов.

Губернатор отметил, что реновация может осуществляться только в границах территориальной зоны, определенной в правилах землепользования и застройки как территория под КРТ. По мнению Беглова, до вступления в силу обновленного Генплана Петербурга готовить изменения правил, направленных на реализацию КРТ, преждевременно.

Напомним, новый закон о реновации ЗакС принял в июне за две недели, перед самым уходом на каникулы. Инициатива, согласно которой под снос могут попасть даже не аварийные "хрущевки", а их жителей могут переселить в другие районы, вызвала возмущение петербуржцев. Во дворах спальных районов собирались массовые народные сходы, группа граждан подала в суд на Беглова и ЗакС, а в нескольких муниципалитетах предлагали инициировать отмену закона о КРТ. Выступить с такой инициативой пока решили только в МО "Автово".