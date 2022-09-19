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Новости 18:37

Беглов счел нужными изменения федерального законодательства в контексте комплексного развития территорий

фото ЗакС политика Беглов счел нужными изменения федерального законодательства в контексте комплексного развития территорий

Губернатор Александр Беглов высказался 19 сентября в эфире "Радио России" о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство для снятия "всех наиболее острых вопросов" в связи с реновацией. Заявление прозвучало в контексте рассуждений о приостановке действия закона о комплексном развитии территорий, предложенной на прошлой неделе.

"На прошедшей неделе мы вышли с предложением к депутатам Заксобрания приостановить действие закона о комплексном развитии территорий. Приняли такое решение по результатам опроса петербуржцев", — произнес Беглов.

Градоначальник выразил мнение о необходимости "добиваться законодательных гарантий их [петербуржцев] прав на федеральном уровне". "Будем принимать новый Генеральный план развития города, готовить обоснованные предложения по точным адресам реновации, а также прорабатывать необходимые изменения в федеральное законодательство, чтобы снять все наиболее острые вопросы", — пообещал он.

На прошлой неделе Беглов неожиданно заявил о необходимости приостановить до 1 января 2024 года действие подписанного ранее закона о комплексном развитии территорий. Подобное решение он объяснил стремлением "обеспечить законные права и интересы петербуржцев".


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