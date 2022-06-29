ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:09

Депутаты Петербурга окончательно приняли законопроект о реновации

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга окончательно приняли законопроект о реновации

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на внеочередном заседании 29 июня в окончательном чтении приняли законопроект о комплексном развитии территорий — реновации, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. К данному развитию относятся все дома, построенные по типовым проектам в 1957-1970 годах, следует из документа. Там же уточняется, что здания не обязательно должны быть аварийными.

Проект закона определяет, что решение о реновации принимает правительство Петербурга, а не закон. Собственники жилья должны высказать свое мнение в течение 90 дней со дня опубликования решения правительства, сказано в документе. Жильцам домов предоставят другие квартиры или заплатят деньги, сказано в документе.

Законопроект поддержали 36 присутствовавших депутатов, еще 11 выступили против.

Практически все поправки оппозиционных партий о другом порядке расчета выплат, о дополнительных критериях для подходящих под реновацию домов и другие приняты не были. Подробнее о новой реновации — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама