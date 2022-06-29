Депутаты Петербурга окончательно приняли законопроект о реновации

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на внеочередном заседании 29 июня в окончательном чтении приняли законопроект о комплексном развитии территорий — реновации, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. К данному развитию относятся все дома, построенные по типовым проектам в 1957-1970 годах, следует из документа. Там же уточняется, что здания не обязательно должны быть аварийными.

Проект закона определяет, что решение о реновации принимает правительство Петербурга, а не закон. Собственники жилья должны высказать свое мнение в течение 90 дней со дня опубликования решения правительства, сказано в документе. Жильцам домов предоставят другие квартиры или заплатят деньги, сказано в документе.

Законопроект поддержали 36 присутствовавших депутатов, еще 11 выступили против.

Практически все поправки оппозиционных партий о другом порядке расчета выплат, о дополнительных критериях для подходящих под реновацию домов и другие приняты не были. Подробнее о новой реновации — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова