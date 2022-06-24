Петербургская реновация 2.0

фото из группы правительства Петербурга "ВКонтакте"

Самой обсуждаемой темой на прошлом заседании Законодательного собрания стала реновация или, как ее назвали в законопроекте, комплексное развитие территорий. Некоторые депутаты решили выступить против, несмотря на поддержку идеи обновления домов. Пока проект закона требует доработки, считают парламентарии. Вопросы к нему возникли даже у "Единой России".

Решение за правительством

Законопроект внесен в парламент от имени губернатора Петербурга 9 июня. Через полторы недели на заседании профильной комиссии его рассмотрели и решили вынести для обсуждения на пленарном заседании 23 июня. Предполагается, что депутаты должны окончательно одобрить документ до конца весенней сессии - например, на заседании уже в среду 29 июня.

Проект закона подразумевает, что к комплексному развитию территорий можно отнести дома 1957-1970 годов постройки, которые созданы по типовым проектам - "типа "хрущевки" панельные". Это относится и к тем зданиям, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу, следует из законопроекта.

Решение о начале комплексного развития будет принимать правительство Петербурга, а точнее тот орган исполнительной власти, которому это задание поручат, сказано в документе. Естественно, планируется и спросить мнение самих жильцов. Они должны провести собрание и высказать собственное мнение в течение 60 дней.

Выселившись, они могут получить деньги или новую квартиру. В законопроекте не прописано, что новое жилье люди должны получить в том районе, где и был их готовящийся под реновацию дом.

Организация или лицо, которое заключит договор на комплексное развитие, должно подготовить план работ. Там необходимо прописать очередность сноса или реконструкции домов, строительства и другое. Согласовывает этот документ правительство, сказано в законопроекте. Если план принят, то его должны опубликовать в течение пяти рабочих дней.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, представляя законопроект, заявил, что документ позволит обновить жилые дома и создать необходимые социальные объекты. Последние будут включены в договор с инвестором, пообещал Сухенко.

С вещами за КАД

Представитель главы города в парламенте Сухенко попросил депутатов одобрить документ. Прежде чем это сделать, парламентарии решили задать вопросы и высказать свои опасения.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский обратил внимание на то, что в проекте закона нет ограничения по месту переселения жильцов. Сейчас получается, что человек с Малой Охты может отправиться на дальний юго-запад за КАД, заявил парламентарий.

- На данную минуту вы в законе не вводите никаких гарантий для жителей, которые будут переселены. Собственно: куда именно они поедут? По градостроительному кодексу сейчас введена крайне иезуитская норма, что это делается в пределах городского округа. А в Петербурга это можно ехать, куда угодно, - сказал Вишневский.

Депутат поинтересовался у Сухенко, будет ли правительство обеспечивать переселение людей хотя бы в границах административного района. Представитель губернатора на это сказал, что человек может взять деньги за освобождаемое жилье или получить дополнительную материальную помощь.

- Таким образом то, что человек не будет в тупике и у него будет возможность хотя бы монетизировать эту всю ситуацию, и, получив деньги, уже дальше решать свои проблемы жилищные, в том числе по выбору территории проживания в Петербурге, для меня очевидно, - сказал чиновник.

Ответ Сухенко не устроил спикера ЗакСа Александра Бельского. Он попросил прямо ответить на вопрос, остается ли житель в своем районе. Представитель губернатора снова начал говорить, что человек может взять деньги и решить где жить, но Бельский его перебил:

- Константин Эдуардович, прости меня. Законом предусмотрено? Или же он не может оказаться в своем районе? Ты скажи: да или нет.

- Гарантий того, что он вернется в тот квартал, который идет под реновацию, гарантий, что мы тебя выселяем, но и сюда же точно вернем, насколько я понимаю данный законопроект, этих гарантий мы ему не даем, - ответил Сухенко.

Под одну гребенку

Не понравилось некоторым депутатам и то, что под реновацию попадают все дома 1957-1970 годов постройки, хотя там могут быть и вполне хорошие здания. Район району рознь, отметила вице-спикер и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина. Мнение об этом в своем выступлении с трибуны высказал и "яблочник" Вишневский:

- Речь идет примерно о миллионе граждан, которые живут в домах, которые относятся к "хрущевским" кварталам, постройки 1957-70 годов, и к территориям комплексного развития, то есть к выселению и зачистке, предлагается отнести их все, независимо от технического состояния, степени износа и других критериев, определенных градостроительным кодексом. Среди них есть дома с высокими потолками, просторными комнатами и кухнями: улица Седова, Малая Охта, Кантемировская улица и другие. Это приведет не к улучшению, как декларируется авторами, а к ухудшению жилищных условий проживающих в них граждан.

Своим опытом с журналистами поделилась депутат от КПРФ Ирина Иванова. Она рассказала, что сама живет в районе, где проходит реновация. По ее словам, ЖК "Светлана" строится "окна в окна" и никакая инфраструктура рядом не развивается.

- У нас есть дома, которые не изношены совсем, вот совсем, они кирпичные. И они тоже туда (под реновацию - прим. ЗАКС.Ру) попадут рано или поздно. Мы встаем на те же грабли, когда не будет транспортных развязок, не будет ничего, и мы будем с вами что-то творить.

Быстрое решение

Претензии возникли и к сроку принятия решений жильцами дома. Некоторые депутаты посчитали, что 60 дней - это слишком мало. В частности, увеличить срок предложил депутат от "Единой России" Денис Четырбок. Он отметил, что жители, которых он знает, согласны на реновацию, но все же для общего собрания надо больше времени.

- Если мы дадим людям чуть больше времени определиться со столь важным вопросом: участвовать им в реновации или нет - это было бы правильно, - считает Четырбок.

Он предложил увеличить срок хотя бы еще на месяц. Сухенко в ответ сказал, что позиция правительства - достаточно 60 дней.

Представитель губернатора отметил, что согласие на реновацию должны дать две трети жителей. Это утверждение возмутило Вишневского:

- Вы всерьез полагаете, что две трети граждан могут принять решение о принудительном переселении остальной трети?

Вопрос остался без ответа. Во время разговора с журналистами лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов заявил, что две трети от жителей - вполне достаточное количество.

- Это достаточно, я думаю, для того, чтобы обсудить все опасения и принять правильное решение, - считает Павлов.

По его мнению, в целом закон правильный. Правда стоило бы все же увеличить срок на принятие жителями решения, добавил Павлов.

Не для людей

Вопрос реновации сложно идет в Петербурге, отметил в разговоре с журналистами спикер Бельский. По его мнению, стоит учитывать опыт Москвы. В частности, не допустить создание 22-этажных домов на месте 8-этажных, сказал Бельский. Он уточнил, что в целом идею реновации и обновления города поддерживает.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин обратил внимание журналистов, что действующая сейчас реновация по факту не реализуется. С этим надо что-то делать, считает Иткин. По его мнению, подготовленный законопроект - это первый шаг в решении проблемы. Депутат добавил, что к документу, конечно, нужны поправки, но "с чего-то надо начинать".

Представитель губернатора Сухенко убеждал депутатов, что позже закон можно будет поправить:

- Закон ведь не мертвый. Мы не принимаем какую-то норму, по которой потом столетиями народ будет мучиться и страдать. Мы сейчас создаем рабочий механизм, существенно другую систему работы в этой сфере. <...> Не надо на это смотреть, как на что-то замерзшее и навеки данное. Мы поработаем по этому закону, мы выявим какие-то узкие места и просто подсовершенствуем его.

Уже и сейчас законопроект достаточно защищает интересы граждан, заявил Сухенко. С ним не согласился ряд депутатов. Представительница КПРФ Иванова еще в разговоре с журналистами заявила, что проект закона очень плохой и не продуман для жителей. Аналогичного мнения вице-спикер Шишкина. Она заявила, что представленный законопроект написан не для людей, а для строителей. По ее словам, фракция эсеров поддерживает идею реновации, но не в таком виде.

- Мы также понимаем, что для человека, тем более для петербуржца, квартира - это целая судьба. Его судьба, его детей, его внуков. И вторжение любых третьих лиц в судьбу должно быть настолько нелинейным, настолько тонким и обоснованным, и настолько беспрепятственным, чтобы мы не наделали большого социального взрыва и не допустили трагедии, - сказала Шишкина.

Она отметила, что одна из проблем - отсутствие связующего звена между жителями и застройщиками. В Москве для реновации создали единого оператора, в Петербурге тоже необходим аналогичный орган, считает Шишкина. Она отметила и другие недостатки документа: отсутствие контроля от депутатов и не прописанные сроки реализации реновации. В конце своего выступления с трибуны депутат напомнила о 40 статье Конституции:

- "Никто не может быть произвольно лишен жилища". Приняв этот документ, мы даем такую возможность.

Большинство депутатов решили все же одобрить законопроект. "За" проголосовали 34 парламентария - это все представители "Единой России" и ЛДПР, а также заместитель главы фракции "Справедливой России - За правду" Андрей Алескеров. "Против" проголосовали 11 человек - остальные эсеры, фракция "Яблоко" и присутствовавшие представители КПРФ. Фракция "Новые люди" решила воздержаться.

Поправки к законопроекту решили принимать только до конца рабочего дня понедельника 27 июня. Потом его будут рассматривать во втором чтении.

София Саттарова