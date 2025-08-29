Депутаты ЗакСа передали бойцам Ленинградского полка инкассаторский автомобиль

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга 29 августа вручила военнослужащим Ленинградского полка ключи от бронированного микроавтобуса Volkswagen Crafter. В торжественной церемонии приняли участие спикер Законодательного собрания Александр Бельский и депутаты Константин Чебыкин, Павел Крупник и Юрий Гладунов.

Как пояснили в пресс-службе парламента, раньше автомобиль использовался в инкассаторской службе одного из банков. Автомобиль передали от представителей бизнес-сообщества и благотворительного фонда "СВОй.дом".

"Пригодится нашим военнослужащим для выполнения боевых задач. С первых дней спецоперации мы неизменно рядом с воинами. За эти годы Северная столица направила на передовую десятки конвоев, и я каждый раз убеждаюсь, что для петербуржцев помощь фронту — не формальность, а глубокая внутренняя потребность", —прокомментировал Александр Бельский.

За все время депутаты Заксобрания Петербурга приняли участие в отправке 74 гуманитарных конвоев в зону проведения специальной военной операции. Некоторые из них достигли пункта назначения в сопровождении парламентариев. В основном военнослужащим отправляют БПЛА, средства связи, стройматериалы, а также автомобили и другую технику.

Константин Леньков / Фото Заксобрание Петербурга