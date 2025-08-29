ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 29 августа 2025, 16:43

Депутаты ЗакСа передали бойцам Ленинградского полка инкассаторский автомобиль

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа передали бойцам Ленинградского полка инкассаторский автомобиль

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга 29 августа вручила военнослужащим Ленинградского полка ключи от бронированного микроавтобуса Volkswagen Crafter. В торжественной церемонии приняли участие спикер Законодательного собрания Александр Бельский и депутаты Константин Чебыкин, Павел Крупник и Юрий Гладунов

Как пояснили в пресс-службе парламента, раньше автомобиль использовался в инкассаторской службе одного из банков. Автомобиль передали от представителей бизнес-сообщества и благотворительного фонда "СВОй.дом". 

"Пригодится нашим военнослужащим для выполнения боевых задач. С первых дней спецоперации мы неизменно рядом с воинами. За эти годы Северная столица направила на передовую десятки конвоев, и я каждый раз убеждаюсь, что для петербуржцев помощь фронту — не формальность, а глубокая внутренняя потребность", —прокомментировал Александр Бельский.

За все время депутаты Заксобрания Петербурга приняли участие в отправке 74 гуманитарных конвоев в зону проведения специальной военной операции. Некоторые из них достигли пункта назначения в сопровождении парламентариев. В основном военнослужащим отправляют БПЛА, средства связи, стройматериалы, а также автомобили и другую технику. 

Константин Леньков / Фото Заксобрание Петербурга


