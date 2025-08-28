Цивилёв предложил использовать ИИ для выявления строймусора в баках для ТКО

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв предложил использовать искусственный интеллект для выявления несанкционированного вывоза строительного мусора, сообщил сам парламентарий 28 августа. Соответствующее обращение он направил начальнику Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

По словам Цивилёва, он получает множество обращений от местных жителей о том, что отдельные компании и граждане выбрасывают строительный и крупногабаритный мусор в контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО). Это приводит к переполнению и порче баков, а также ограничивает доступ к ним. При этом действующие системы контроля не в состоянии вовремя фиксировать такие нарушения.

В связи с этим Цивилёв предложил ГАТИ обучить искусственный интеллект выявлять подобные факты. По мнению депутата, стоит разработать ПО для фиксации незаконного выброса крупногабаритного мусора в контейнеры для ТКО и опробовать его на камерах в одном из районов города. Кроме того, парламентарий призвал установить межведомственное взаимодействие для быстрой передачи данных о нарушениях правоохранителям.

Напомним, ранее ГАТИ рассказала о применении нейросетей для поиска борщевика на территории Петербурга. При этом подобную идею еще в 2023 году также высказывал Цивилёв.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру