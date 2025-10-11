В Петербурге собрались предоставлять сиротам комнаты помимо квартир

Группа депутатов от фракции "Единая Россия" предложила включать в специализированный жилищный фонд Петербурга отдельные комнаты помимо квартир, соответствующая инициатива появилась на сайте Законодательного собрания 11 октября. Актуальность законопроекта они объяснили заботой о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

Поправки вносятся в закон "О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга". Сейчас в состав спецфонда могут быть включены среди прочего освобождаемые прежними жильцами или перешедшие в городскую собственность квартиры. Депутаты предлагают распространить действие положения на отдельные жилые комнаты.

Согласно пояснительной записке, подобное нововведение вносится для "создания дополнительных гарантий жилищных прав <...> лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые могут претендовать на однократное предоставление жилых помещений из состава специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга".

Комнаты могут попадать в специализированный фонд в качестве выморочного имущества или же в случаях, когда собственники передают их в обмен на жилье в домах системы социального обслуживания, уточняют авторы.

Подписи под законопроектом поставили депутаты Всеволод Беликов, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Ранее на рассмотрение ЗакСа поступил законопроект о приоритетном зачислении в кадетские классы детей участников СВО, военнослужащих и силовиков. О поддержке инициативы заявил спикер городского парламента Александр Бельский.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру