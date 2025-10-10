Малькевич стал фигурантом дела о хищении денег телеканала "Санкт-Петербург"

Депутат Законодательного собрания Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела о хищении средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", которое финансируется из бюджета Петербурга, сообщила "Фонтанка". В беседе с журналистами парламентарий заявил, что является свидетелем. В комментарии ЗАКС.Ру Малькевич сообщил, что дал подписку о неразглашении. Он возглавлял АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" с января 2021 года по сентябрь 2023 года. В сентябре 2024 года медиаменеджера избрали в городской парламент от "Единой России".

По версии следствия, в 2020-2021 года руководители АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" заключили договоры об информационном сопровождении в интернете с частным фондом. Работы по договору, считают в СК, не выполнялись, а для оплаты предъявлялись фиктивные документы о якобы исполненных работах. Фонду перечислили 37,2 млн рублей.

"Похищенные денежные средства участники организованной группы по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, которые затем обналичили", – заявили в СК.

В пресс-службе СК заявили, что всего по делу обвинение предъявлено пятерым фигурантам. В скором времени им намерены избрать меру пресечения. По данным "Фонтанки", меру пресечения также собираются избрать Малькевичу. Для него следствие намерено просить запрет определенных действий, уточняет издание со ссылкой на свои источники.

Ранее в этот день источники ЗАКС.Ру сообщили о задержании главы Центра управления регионом (ЦУР) Елены Никитиной и ее мужа, а также блогера Николая Камнева и заместителя генерального директора по экономике и финансам телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова. Их этапировали в Москву по делу о растрате.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру