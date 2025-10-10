Глава петербургского ЦУР Никитина задержана по делу о растрате

Сотрудники УФСБ Петербурга задержали и этапировали в Москву главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину по делу о растрате, сообщили 10 октября источники ЗАКС.Ру. Вместе с ней в столицу увезли заместителя генерального директора по экономике и финансам телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова и блогера Николая Камнева, а также ее мужа — президента Благотворительного фонда культуры семьи и детства Сергея Кожокара.

О деталях уголовного дела пока ничего не сообщается.

Никитина занимает должность спецпредставителя губернатора. Она руководит ЦУР, в задачи которого входит обеспечение коммуникации между властями города и его жителями. Специалисты ЦУР обрабатывают поступающие сообщения и готовят аналитику для руководства Петербурга.

Никитина в 2014-2016 годах состояла в Молодежной коллегии при губернаторе. Кроме того, до 2019 года она возглавляла Благотворительный фонд культуры семьи и детства, во главе которого сейчас стоит ее супруг. Должность спецпредставителя губернатора она получила в 2019 году.

Камнев считался неформальным пиарщиком бывшего вице-губернатора Игоря Албина. В "Живом журнале" блогер был известен под ником Фима Психопат. В 2018-2020 годах он возглавлял смольнинский портал "Город+".

Сыров проработал на телеканале "Санкт-Петербург" более 10 лет, о его задержании стало известно в день 15-летия СМИ. В 2024 году он удостоился благодарности президента Владимира Путина.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру