Жителя Петербурга задержали за призывы против безопасности государства

В Петербурге задержан местный житель по подозрению в публикации в интернете призывов к действиям против безопасности государства (п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), сообщили 16 октября в региональном ГСУ СК. По версии следствия, в ноябре 2022 года фигурант выложил в социальной сети информацию, направленную против безопасности России.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, также будет проведен ряд экспертиз", — рассказали в Следкоме.

Следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения для задержанного.

Ранее петербургский Следком возбудил уголовные дела о распространении фейков про Вооруженные силы в отношении двух женщин. Их местоположение устанавливается, сообщили в ведомстве. По информации ЗАКС.Ру, одной из подозреваемых может быть активистка Александра Ронкина.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру