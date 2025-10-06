Полиция допросила замглавврача Николаевской больницы по делу о мошенничестве

Сотрудники экономической полиции допросили заместителя главного врача Николаевской больницы по делу о мошенничестве при закупках медицинского оборудования (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 октября. Несколько дней назад объединённая пресс-служба судов рассказала об аресте гендиректора ООО "Ориент" Леонида Насыбуллина по этому же делу.

Как говорится в публикации, во время пандемии коронавируса были заключены госконтракты на общую сумму свыше 94 млн рублей на техническое перевооружение кислородно-газификационной станции и модернизацию внутрибольничной системы медгазоснабжения. По версии следствия, Насыбуллин вместе с другими сотрудниками компании якобы изготовили и предоставили заказчику поддельные коммерческие предложения от имени других организаций. На их основании была определена начальная цена контракта, в семь раз превышающая фактическую стоимость оборудования. Сумма ущерба составила порядка 40,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, Насыбуллин якобы взаимодействовал по вопросам поставок медоборудования с заместителем главврача больницы. Его допросили в ходе расследования дела.

Отметим, что ранее 6 октября ряд городских СМИ сообщили об обысках в Николаевской больнице. По их информации, следственные действия якобы проводили у главного врача Дмитрия Решетника.

Напомним, ранее петербургский Горсуд приговорил к 4 годам лишения свободы условно бывшего главу АО "Научно-производственный комплекс „Пеленгатор" по делу о мошенничестве с гособоронзаказом (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что руководитель предприятия вместе с соучастниками похитили более 195,8 млн рублей, выделенных из бюджета на проведение научно-исследовательской работы.

