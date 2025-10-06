Экс-главу НПК "Пеленгатор" осудили за мошенничество с гособоронзаказом

Санкт-Петербургский городской суд признал бывшего главу АО "Научно-производственный комплекс „Пеленгатор"" Валерия Дрогалина виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов города 6 октября. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Как говорится в публикации, в 2015 году Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова начала проводить научно-исследовательскую работу (НИР) в интересах Военно-воздушных сил. Её научным руководителем был назначен неназваный сотрудник, под руководством которого в вузе уже проводилась серия работ с 1994 по 2013 год.

Не позднее августа 2014 года один из учредителей АО "НПК Пеленгатор" предложил Дрогалину и научному руководителю НИР войти в состав организованной группы для хищения бюджетных денег, которые Минобороны выделило на исполнение гособоронзаказа. После заключения контрактов они планировали либо не выполнять НИР, либо выполнять их в неполном объёме, используя результаты ранее проведённых работ.

Дрогалин, занимавший должность генерального директора "Пеленгатора" с августа 2014-го по январь 2017 года, вместе с руководителем НИР принял участие в разработке проекта техзадания, а также фиктивно трудоустроил нескольких сотрудников для формирования подразделения для выполнения НИР.

В результате участники схемы похитили более 195,8 млн рублей из выделенных 294 млн рублей на оплату работ. Свою вину Дрогалин признал. Помимо условного срока суд также назначил ему испытательный срок на 3 года и взыскал в пользу Минобороны похищенную сумму.

Напомним, в феврале в Петербурге впервые возбудили дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ). Его фигурантом стал экс-заместитель руководителя департамента строительства ППК "ВСК" Сергей Горский. Ему также вменили получение двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру