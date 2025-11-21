Следком завершил расследование дела экс-главы Красносельского района Фадеенко

Дело в отношении бывшего руководителя администрации Красносельского района Олега Фадеенко, обвиняемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), в скором времени передадут в суд для рассмотрения по существу. Следком спустя почти год с момента задержания чиновника отчитался о завершении расследования. Также фигурантом по делу является посредник, который передавал деньги.

Взятка, как установило следствие, должна была обеспечить представителям компании "Рейдер", оказывающей охранные услуги образовательным учреждениям в районе, отсутствие своевременных мер реагирования на недостатки, выявленные при исполнении контракта. Фадеенко задержали в декабре 2024 года в районной администрации. При нем нашли крупную сумму денег. По данным следствия — размер взятки составил 3 млн рублей.

Передача денег проходила под присмотром правоохранительных органов. Посредника задержали еще раньше, когда он получал средства в размере 6 млн рублей для последующей передачи чиновнику.

Фадеенко возглавлял администрацию Красносельского района с февраля 2019 года. В прошлом он трудился в других районных администрациях. В декабре 2024 года суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Тогда же губернатор Александр Беглов уволил Фадеенко с должности. Подробнее об уголовном деле в отношении бывшего чиновника читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру