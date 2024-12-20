Еще один районный глава под "запретом"

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Теперь уже бывший глава Красносельского района Олег Фадеенко по решению суда не сможет посетить новогодние гуляния и поздравить по телефону родных и близких с наступлением 2025 года. Все из-за уголовного дела о крупной взятке. Фадеенко задержали на рабочем месте с муляжом почти 6 млн рублей — за эти деньги он, по версии следствия, обещал покровительство охранной фирме.

Красносельский районный суд Петербурга 20 декабря удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Олегу Фадеенко, который до этого дня почти шесть лет занимал пост главы администрации Красносельского района. Он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), после чего губернатор Александр Беглов принял решение об увольнении Фадеенко. Вину бывший чиновник признал.

Так, суд запретил бывшему главе района посещать массовые мероприятия, пользоваться средствами связи и интернетом. Круг общения Фадеенко должен сократиться до защитника, следователя, правоохранительных органов и экстренных служб, если потребуется. Мера пресечения будет действовать до начала рассмотрения уголовного дела по существу. Экс-чиновник не возражал.

По версии следствия, общий размер взятки составил 6 млн рублей, однако самому Фадеенко якобы предназначалась только половина, а вторая — посреднику Мушегу Карапетяну. В прошлом Карапетян также был оформлен в администрации как советник Фадеенко. Эти 6 млн рублей передал представитель охранной фирмы "Рейдер" за помощь в исполнении контрактов на оказание услуг в образовательных учреждениях района. Изначально Фадеенко просил 9 млн рублей, рассказали в Следкоме, однако сторонам удалось договориться о 6 млн.

Издание "Фонтанка" уточняет, что администрация района — постоянный клиент "Рейдера". За прошлый год общая сумма контрактов с компанией составила более 660 млн рублей. Контракты предусматривали оказание охранных услуг в детских садах, школах и центрах развития ребенка.

Фадеенко начинал карьеру в администрации на Васильевском острове, где занимал должность заместителя главы района. Позже перешел на похожую должность во Фрунзенский район, где проработал до февраля 2021 года — тогда врио губернатора Александр Беглов назначил его ответственным за Красносельский район. Еще до работы на юго-западе Петербурга к деятельности Фадеенко возникали претензии от городской администрации. Например, в 2013 году ему грозили дисциплинарной ответственностью за несвоевременное объявление тендеров на проведение капитального ремонта домов в Василеостровском районе. В тот же год над Фадеенко нависла угроза административной ответственности из-за проблем с актами приемки работ по ремонту кровель во Фрунзенском районе (публичные упреки тогда исходили от вице-губернатора Владимира Лавленцева, ныне осужденного за мошенничество и растрату). Фадеенко также удостоился "строго выговора" от губернатора Григория Полтавченко.

За время руководства в Красносельском районе сам Фадеенко в подобные истории уже не попадал, однако коррупционные дела были. Так, замглавы района Алексей Миронов осенью 2021 года получил 5 лет колонии за взятку в 9 млн рублей. Тогда Миронов обещал содействие в заключении контрактов с компанией "Восход", которая занимается уборкой во дворах.

Еще Фадеенко впал в немилость у петербургских справедливороссов во время выборов 2021 года. Тогда кандидатка в депутаты Государственной думы Надежда Тихонова жаловалась на нарушения во время голосования. Она баллотировалась от округа, расположенного на территории Красносельского района. Тогда городское отделение СР обратилось к губернатору Беглову с призывом отправить Фадеенко в отставку. В партии считают, что электоральные манипуляции якобы проходили либо при поддержке Фадеенко, либо он не мог на них должным образом повлиять, чтобы пресечь.

Фадеенко практически повторил судьбу своего коллеги, с которым он в одно время "выпустился" из администрации Фрунзенского района. В один день с назначением Фадеенко на пост главы района Василеостровскую администрацию возглавил Эдуард Ильин. В декабре 2022 года Ильина искали, чтобы допросить в качестве подозреваемого по делу о крупной взятке, но он ушел в бега и около года прятался от силовиков. В конце концов, его задержали в Москве и отправили в СИЗО. Недавно суд приостановил процесс по уголовному делу Ильина из-за ухода экс-чиновника на военную службу в зону специальной военной операции.

Отметим, в середине ноября в Петербурге за взятку был задержан другой глава района — Сергей Оверчук из Адмиралтейского. Он, как и Фадеенко, признал вину и был отправлен под запрет определенных действий на время следствия.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру