Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем российского флага

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем государственного флага России. Текст обращения опубликовала пресс-служба Смольного 22 августа.

Как подчеркнул Беглов, государственный флаг является одним из символов единства России. По словам губернатора, он знаменует победу и мужество защитников Родины. Беглов подчеркнул, что российский флаг имеет особое значение для Петербурга, так как именно на берегах Невы под знаменем Петра Первого были одержаны военные победы и провозглашена Российская империя.

"Наш триколор – это олицетворение тысячелетней истории державы, её суверенитета и многонационального единства. Санкт-Петербург – столица Российской Империи и колыбель российской государственности – с трепетом относится к этому празднику и присоединяется к всенародным торжествам. Это прекрасная возможность для каждого ощутить себя частью великой страны, разделить чувство гордости за нашу Родину и её символы", - отметил Беглов.

Председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский также опубликовал поздравление с праздником в своем Telegram-канале.

"Для меня флаг страны — больше, чем государственный символ. Он воплощенная связь поколений, которые защищали Россию и создавали ее величие. Под этим флагом мы идем вперед, поддерживаем наших воинов, строим сильный и справедливый мир", - написал спикер ЗакСа в публикации.

В пресс-службе Смольного также подчеркнули, что на 22 августа в городе запланирован ряд мероприятий по случаю праздника. Несколько акций запланированы в Петропавловской крепости, в частности, в 11:30 там пройдет церемония развертывания российского флага площадью 1500 квадратных метров. Похожий флешмоб запланирован в Приморском парке Победы. Также ряд акций и мероприятий пройдут и в других районах города.

Наконец, вечером в цвета российского триколора окрасятся Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура. Соответствующая иллюминация включится в 20:50 и будет освещать переправы до раннего утра 23 августа. Также в честь праздника будут зажжены факелы в Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова – они будут гореть с 20:50 до 23:30.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру