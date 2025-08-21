В Петербурге заменили 1,5 тысяч квадратных метров стекол на остановках из-за вандалов

С начала года в Петербурге пришлось заменить почти 1,5 тысяч квадратных метров стекол на остановочных павильонах из-за вандалов, сообщил 21 августа председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко. За весь прошлый год площадь замененных стекол составила 2,3 тысячи квадратных метров.

Как отмечает Петриченко, остановки общественного транспорта часто разрисовывают, обклеивают объявлениями и различными способами повреждают, в результате чего там приходится заменять целые элементы. Кроме того, иногда стекла павильонов трескаются или разрушаются из-за действий несознательных граждан.

В таких случаях сотрудникам предприятий приходится приводить остановки в порядок, однако их восстановление требует больших затрат. Так, каждая стеклянная панель обходится в 15 тысяч рублей. Глава комблага подчеркнул, что остановочные павильоны делаются из стекла не только в эстетических целях, но и для безопасности горожан.

Напомним, в июле комблаг рассказал, что рассмотрел 297 заявок для участия в программе "Петербургские дворы" от муниципальных образований Петербурга. В результате до конкурса дошли только 226 заявок, полученные от 76 муниципальных образований.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Петриченко