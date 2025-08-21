СК возбудил дело из-за гибели заводчанина, затянутого в станок

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на одном из заводов Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства 21 августа. Следком увидел в происшествии нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Инцидент произошел 20 августа. Предварительно, сотрудник завода погиб в результате попадания в станочное оборудование. По данным "Фонтанки.ру", погибшему было 54 года. Мужчину якобы затянуло в станок по неизвестной причине, он скончался на месте от полученных травм.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, а также устанавливает лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Свою проверку соблюдения соответствующего законодательства также начала прокуратура.

Напомним, в начале августа в Петербурге погиб рабочий в результате обрушения перекрытий в квартире в доме № 103 по Невскому проспекту. Тогда Следком возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба СК