ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 21 августа 2025, 17:47

СК возбудил дело из-за гибели заводчанина, затянутого в станок

фото ЗакС политика СК возбудил дело из-за гибели заводчанина, затянутого в станок

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на одном из заводов Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства 21 августа. Следком увидел в происшествии нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). 

Инцидент произошел 20 августа. Предварительно, сотрудник завода погиб в результате попадания в станочное оборудование. По данным "Фонтанки.ру", погибшему было 54 года. Мужчину якобы затянуло в станок по неизвестной причине, он скончался на месте от полученных травм. 

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, а также устанавливает лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Свою проверку соблюдения соответствующего законодательства также начала прокуратура

Напомним, в начале августа в Петербурге погиб рабочий в результате обрушения перекрытий в квартире в доме № 103 по Невскому проспекту. Тогда Следком возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). 

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба СК


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама