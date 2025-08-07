При обрушении потолка в доме на Невском погиб мужчина

Вечером 7 августа, около 21:00 на втором этаже дома №103 на Невском проспекте обрушились перекрытия в квартире. Под завалами погиб рабочий 1995 года рождения. Еще один человек в результате инцидента получил травмы, он госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК).

По данным администрации Центрального района, в доме всего находится 29 квартир. В квартире, где произошло обрушение, в соответствии с решением суда велись работы по восстановлению помещения в первоначальное состояние после незаконной перепланировки.

"Угрозы обрушения нет, отселение жителей не требуется. По результатам обследования управляющей организации будут выданы рекомендации по неотложным превентивным мерам в целях локализации аварийных зон", - сообщили в районной администрации.

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения. Как сообщили в ведомстве, сейчас сотрудники прокуратуры координируют работу профильных служб.

Константин Леньков / Кадр из видео прокуратуры