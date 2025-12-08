Муниципал
Муниципал
Муниципал 8 декабря 2025, 16:57

КСП обновила соглашения о внешнем финконтроле с семью МО

фото ЗакС политика КСП обновила соглашения о внешнем финконтроле с семью МО

В ротонде Мариинского дворца 8 декабря в торжественной обстановке состоялось подписание соглашений между Контрольно-счетной палатой Петербурга и несколькими муниципальными образованиями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Формально подобное соглашение действует со всеми 111 муниципалитетами еще с 2012 года, однако в связи с изменениями в законодательстве документы пришлось актуализировать. 

На церемонию явились главы МО "Полюстрово" Андрей Жабрев, МО "Нарвский округ" Александр Каптурович, МО "Васильевский" Дмитрий Иванов, МО "Литейный округ" Павел Дайняк, МО "Невский округ" Сергей Кочанжи, а также МО "Юго-Запад" Олег Семенов и МО "Город Сестрорецк" Андрей Иванов. Со стороны КСП документы подписывал глава палаты Константин Желудков. За происходящим наблюдал председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов

"Документ направлен на повышение прозрачности, эффективности использования бюджетных средств, а также на обеспечение единых стандартов независимого финансового контроля", – заявили в пресс-службе КСП. 

В ближайшее время Контрольно-счетная палата города намерена заключить допсоглашения с другими муниципалитетами. Как уточнили в ведомстве, за последние 10 лет специалисты КСП провели более трех тысяч контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении муниципалов. 

Контрольно-счетная палата Петербурга – независимый орган финансового контроля, который следит за тем, как органы государственной власти и муниципалитеты расходуют бюджетные средства. Нередко после проверок КСП надзорные органы составляют административные протоколы из-за выявленных нарушений. Например, за нецелевое расходование бюджетных средств. 

Константин Леньков / Фото: КСП


Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Васильевский
Пока еще нет голосов...
МО Город Сестрорецк
Пока еще нет голосов...
МО Литейный округ
Пока еще нет голосов...
МО Нарвский округ
Пока еще нет голосов...
МО Невский округ
МО Полюстрово
Пока еще нет голосов...
МО Юго-Запад
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Дайняк Павел Валерьевич
Жабрев Андрей Анатольевич
Пока еще нет голосов...
Иванов Андрей Владимирович
Пока еще нет голосов...
Иванов Дмитрий Владимирович
Пока еще нет голосов...
Каптурович Александр Георгиевич
Пока еще нет голосов...
Кочанжи Сергей Павлович
Пока еще нет голосов...
Семенов Олег Александрович
Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Дайняк Павел Валерьевич 
Жабрев Андрей Анатольевич 
Иванов Андрей Владимирович 
Иванов Дмитрий Владимирович 
Каптурович Александр Георгиевич 
Кочанжи Сергей Павлович 
Семенов Олег Александрович 






