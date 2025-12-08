КСП обновила соглашения о внешнем финконтроле с семью МО

В ротонде Мариинского дворца 8 декабря в торжественной обстановке состоялось подписание соглашений между Контрольно-счетной палатой Петербурга и несколькими муниципальными образованиями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Формально подобное соглашение действует со всеми 111 муниципалитетами еще с 2012 года, однако в связи с изменениями в законодательстве документы пришлось актуализировать.

На церемонию явились главы МО "Полюстрово" Андрей Жабрев, МО "Нарвский округ" Александр Каптурович, МО "Васильевский" Дмитрий Иванов, МО "Литейный округ" Павел Дайняк, МО "Невский округ" Сергей Кочанжи, а также МО "Юго-Запад" Олег Семенов и МО "Город Сестрорецк" Андрей Иванов. Со стороны КСП документы подписывал глава палаты Константин Желудков. За происходящим наблюдал председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов.

"Документ направлен на повышение прозрачности, эффективности использования бюджетных средств, а также на обеспечение единых стандартов независимого финансового контроля", – заявили в пресс-службе КСП.

В ближайшее время Контрольно-счетная палата города намерена заключить допсоглашения с другими муниципалитетами. Как уточнили в ведомстве, за последние 10 лет специалисты КСП провели более трех тысяч контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении муниципалов.

Контрольно-счетная палата Петербурга – независимый орган финансового контроля, который следит за тем, как органы государственной власти и муниципалитеты расходуют бюджетные средства. Нередко после проверок КСП надзорные органы составляют административные протоколы из-за выявленных нарушений. Например, за нецелевое расходование бюджетных средств.

Константин Леньков / Фото: КСП