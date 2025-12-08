Петербург не вошел в десятку регионов с доступными машинами

В первой десятке рейтинга российских регионов по доступности новых автомобилей не оказалось Петербурга, исследование представило РИА "Новости" 8 декабря. Северная столица заняла 11 место в списке.

При расчете рейтинга специалисты отталкивались от доли семей в каждом регионе, способных платить ежемесячный платеж по кредиту на машину, тратить деньги на ее обслуживание и при этом осуществлять текущие расходы. На последние закладывали 50 % от общего количества ежемесячных доходов семьи. Доля способных к покупке семей рассчитывалась на основе распределения работающих по величине зарплат. При этом предполагалось, что размер первоначального взноса по кредиту составит 20 % от стоимости автомобиля, а сам кредит выдается сроком на три года. При подготовке исследования учитывались данные за 2024 и 2025 годы.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 57,8 % семей могут позволить себе машину стоимостью 1,3 млн рублей. При этом стоящую 2,9 млн рублей машину способны приобрести 29,1 % семей.

Второе место в списке досталось Чукотскому АО (49,4 % и 25,2 % семей соответственно). На третьем месте оказалась Магаданская область с результатом 44,8 % и 20,2 % семей.

Москва заняла пятое место рейтинга. Согласно представленным данным, в столице 42,1 % семей могут купить машину за 1,3 млн и 20,2 % — за 2,9 млн рублей.

В Петербурге более дешевый автомобиль способны купить 31,1 % семей. Приобрести машину за 2,9 млн получится у 10,9 % семей в городе.

Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия, где купить машину могут 1,9 % и 0,6 % соответственно. Немногим выше оказались Чечня (2,3 % и 0,7 %) и Дагестан (3,7 % и 0,9 %).

Ранее стало известно, что Петербург занял 50 место в общероссийском рейтинге регионов по срокам накопления средств на первоначальный взнос по ипотеке. Согласно данным исследования, на это горожанам потребуется 3,72 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру