Петербург занял 50-е место по срокам накопления на первоначальный взнос по ипотеке

Жителям Петербурга потребуется почти четыре года для того, чтобы накопить средства на первоначальный взнос по ипотеке, говорится в опубликованном 1 декабря исследовании РИА Новости. По этому показателю Северная столица заняла 50-е место в общероссийском рейтинге регионов, аналогичную позицию она занимала и годом ранее.

При составлении рейтинга исследователи отталкивались от средней стоимости квартиры площадью 60 квадратных метров в каждом регионе. Величина первоначального взноса определялась как 30% от этой суммы. В качестве потенциальных заемщиков в расчет бралась семья с одним ребенком, в которой оба взрослых работают, получают медианную зарплату по региону и ежемесячно откладывают на пополняемый банковский вклад половину от свободных (за вычетом прожиточного минимума) доходов.

Первые места рейтинга достались северным регионам. Так, жители Ханты-Мансийского автономного округа должны будут откладывать средства для первоначального взноса в течение 1,68 года. В Ямало-Ненецком АО на это потребуется 1,82 года, в Чукотском АО — 2,07 года.

Ленинградская область оказалась на 29-м месте рейтинга. Здесь сумма первоначального взноса составит 2,37 млн рублей, а чтобы ее накопить, потребуется 3,26 года.

Петербуржцам потребуется на те же цели 3,72 года. За этот срок им в среднем предстоит собрать 3,88 млн рублей. Жители Москвы, оказавшейся на 56-м месте рейтинга, будут копить необходимые 5,76 млн рублей в течение 3,95 лет.

Годом ранее Петербург также занимал 50-е место в похожем рейтинге. Тогда сообщалось, что горожанам потребуется 3,7 года на то, чтобы собрать на первоначальный взнос. Сумма его при этом была ниже и составляла 3,59 млн рублей.

