"Новые люди" в Петербурге запустят инициативу по борьбе со сталкингом

На выходных в Петербурге депутат Государственной думы Ксения Горячева представила проект партии "Новые люди", направленный против навязчивого преследования. Инициатива получила название "Ключевое слово". Предполагается, что сотрудники партнерских сетей кафе, баров и магазинов пройдут обучение для оказания поддержки жертвам сталкинга, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе партии.

"Нам приходят десятки сообщений от тех, кого подстерегали у дома, сопровождали по дороге с работы, поджидали около кафе или торговых точек. Во многих подобных случаях позвонить в полицию не получается, а рядом нет никого, кто мог бы поддержать", — приводят слова Горячевой в пресс-службе партии.

Другая инициатива партии направлена на популяризацию борьбы со сталкингом. В некоторых точках общественного питания планируется запустить в продажу напитки в особых стаканчиках с символикой проекта. На презентации проекта в качестве примера продемонстрировали голубые стаканчики с надписью "Эта девочка может все". Часть средств от продажи тематических напитков в брендированных стаканчиках направят фондам, оказывающим психологическую и юридическую помощь жертвам сталкинга.

Обе инициативы в пилотном режиме запустят в Петербурге и Ленинградской области. Какие именно торговые сети уже готовы присоединиться к проекту, в партии пока не уточнили.

Депутаты от "Новых людей" и Горячева в частности уже несколько лет добиваются принятия федерального закона, направленного на борьбу со сталкингом. Инициатива партии подразумевает создание механизма, в рамках которого суды смогут запретить злоумышленнику приближаться к потерпевшему. Проект закона направлен в первую очередь на защиту от систематического преследования. В партии допускают, что документ может быть внесен на рассмотрение Государственной думы до конца 2025 года. Предыдущие попытки "Новых людей" в этом направлении в Госдуме поддержаны не были.

Константин Леньков / Фото: "Новые люди"