Мейксин отправился наблюдать за выборами в Киргизию

В Кыргызской Республике 30 ноября проходят досрочные выборы в парламент. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин отправился в республику наблюдать за ходом голосования. Фотографиями из поездки глава ГИК поделился в своих социальных сетях.

"По приглашению коллег из ЦИК Кыргызской Республики принимаю участие в наблюдении за ходом голосования в составе миссии международного наблюдения на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", - написал глава Горизбиркома в своих соцсетях.

Мейксин посетил участки в столице республики Бишкеке, городе Токмок и селе Чуй. Всего в стране в этот день работают почти 2,5 тысячи избирательных участков. К 16:00 явка на выборах составила 25%. Всего в стране зарегистрированы почти 4,3 млн избирателей.

Отметим, в Петербурге также в день голосования работает экстерриториальный участок. Он расположен в консульстве республики на набережной реки Фонтанки.

Досрочные выборы проводятся в связи с изменениями в избирательной системе. В конце сентября этого года однопалатный парламент Киргизии принял решение о самороспуске. Всего парламент состоит из 90 депутатов, которые избираются на пять лет.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру