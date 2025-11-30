Беглов поздравил петербурженок с Днем матери

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 ноября выступил с обращением по случаю Дня матери. Глава города подчеркнул неотделимость образа матери от Родины, а также отдельно отметил матерей участников специальной военной операции. Обращение Беглова размещено на сайте Смольного.

"Дня нас образ матери неотделим от Родины, нашей защитницы. Именно Матери-Родине посвящены самые величественные военные монументы. Сегодня с особыми чувствами мы благодарим матерей наших воинов — участников Специальной военной операции и жен воинов, воспитывающих детей. Их поддержка дает нашим защитникам огромную духовную силу", - говорится в поздравлении.

Еще губернатор отметил существующие в городе меры поддержки материнства. В частности, региональный материнский капитал, подарочные наборы для новорожденных и пункты проката предметов первой необходимости для детей.

По данным администрации города, сегодня в Петербурге насчитывается 76 тысяч многодетных семей. Государственной награды за воспитание детей удостоены 23 петербурженки. Десять из них имеют звание "Мать-героиня".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру