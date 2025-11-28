Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с начала 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость до 22% с 1 января 2026 года. Это следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Льготная ставка для социально значимых товаров сохранится на уровне 10%.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. В число социальных товаров входят продукты питания, лекарства, товары для детей, периодическая печать и другие товары. Из перечня продукции, облагаемой по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

С 2019 года ставка НДС в России составляла 20%. Государственная дума приняла поправки в Налоговый кодекс 20 ноября. По расчётам законодателей, повышенный налог обеспечит доходы федерального бюджета в 2026–2028 годах в объеме 4,423 трлн рублей.

До этого в России был повышен и другой налог — НДФЛ. Летом 2024 года Госдума приняла закон о прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Изменения затронули граждан с годовым доходом свыше 2,4 млн рублей: для них ставка выросла до 15%, для зарабатывающих до 20 млн рублей — до 18%, до 50 млн рублей — до 20%, а свыше 50 млн рублей — до 22%.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру