В России спрос на семейную ипотеку снизился почти вдвое

В феврале 2026 года количество заявок на льготную ипотеку для покупки первичного жилья в России снизилось на 46,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили 15 февраля "Известия" со ссылкой на данные компании "Этажи" 15 февраля. В сравнении с февралем 2025 года спрос на семейную ипотеку для покупки новых квартир упал на 37,4%.

Эксперты объясняют эту тенденцию новыми ограничениями по семейной ипотеке, вступившими в силу 1 февраля 2026 года. Теперь льготная ипотека под 6% будет выдаваться одной семье только один раз. Кроме того, по новым условиям, дети должны быть зарегистрированы по одному адресу с родителями-заемщиками, а это сложно осуществить, когда семья живет в арендованном жилье.

Также сложности могут возникнуть при альтернативных сделках. В некоторых ситуациях для оформления льготной ипотеки семье нужно продать имеющуюся недвижимость, но новые покупатели требуют, чтобы прежние жильцы уже были сняты с регистрационного учета. В таком случае семья может потерять право на льготную ипотеку.

Эксперты также отметили, что до вступления ограничений в силу россияне активно скупали жилье в новостройках, в то время как в будущем ожидается повышение спроса на вторичку. "Новую волну спроса на семейную ипотеку сейчас провоцирует обсуждение введения дифференцированных ставок. Это способно временно поддержать покупательскую активность на рынке новостроек, но она явно будет ниже той, что отмечалась в конце 2025 года, и во второй половине года спрос окончательно начнет смещаться на вторичный рынок", - отмечают специалисты.

Напомним, что в январе 2026 года рынок первичного жилья в Петербурге получил выручку в 47,4 млрд рублей за счет продажи квартир и новостроек по договору долевого участия. По сравнению с январем рост составил 111%.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру