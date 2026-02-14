ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
14 февраля 2026, 16:15

Возле аварийного дома на Большой Зелениной частично откроют движение

фото ЗакС политика Возле аварийного дома на Большой Зелениной частично откроют движение

Вблизи частично обрушившегося дома на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы с 16 февраля откроют ограниченное движение по Малому проспекту, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в своих соцсетях. Чиновник посетил объект 14 февраля. 

"Статус объекта позволяет сократить зону аварийно-восстановительных работ и частично открыть движение", - написал Разумишкин в соцсетях. Также в сообщении вице-губернатора сказано, что полностью трафик вокруг здания рассчитывают возобновить осенью 2026 года.

Сейчас подрядчик заканчивает усиление фундамента. По словам депутата, с наступлением благоприятных погодных условий рабочие приступят к заполнению межэтажных покрытий, а в течение года завершится ремонт дополнительных зон аварийности. В 2025 году специалистам удалось восстановить конструктив здания, завершить монтаж чердачного покрытия, новой стропильной системы и кровли.

Также вице-губернатор сообщил, что заселение жителей в квартиры будет происходить поэтапно в течение года по мере завершения восстановительных работ.

Дом на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы частично обрушился в августе 2024 года, перед этим в здании велись работы по капитальному ремонту. С момента закрытия здания на ремонт жильцы вынужденно выселились из квартир, вокруг дома ограничено движение транспорта. Ранее Разумишкин рассказывал, что восстановление здания должно завершиться в I квартале 2026 года, а жильцы смогут вернуться в свои квартиры во II квартале того же года.

Екатерина Гусева / Фото: Евгений Разумишкин


