Возле аварийного дома на Большой Зелениной частично откроют движение

Вблизи частично обрушившегося дома на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы с 16 февраля откроют ограниченное движение по Малому проспекту, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в своих соцсетях. Чиновник посетил объект 14 февраля.

"Статус объекта позволяет сократить зону аварийно-восстановительных работ и частично открыть движение", - написал Разумишкин в соцсетях. Также в сообщении вице-губернатора сказано, что полностью трафик вокруг здания рассчитывают возобновить осенью 2026 года.

Сейчас подрядчик заканчивает усиление фундамента. По словам депутата, с наступлением благоприятных погодных условий рабочие приступят к заполнению межэтажных покрытий, а в течение года завершится ремонт дополнительных зон аварийности. В 2025 году специалистам удалось восстановить конструктив здания, завершить монтаж чердачного покрытия, новой стропильной системы и кровли.

Также вице-губернатор сообщил, что заселение жителей в квартиры будет происходить поэтапно в течение года по мере завершения восстановительных работ.

Дом на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы частично обрушился в августе 2024 года, перед этим в здании велись работы по капитальному ремонту. С момента закрытия здания на ремонт жильцы вынужденно выселились из квартир, вокруг дома ограничено движение транспорта. Ранее Разумишкин рассказывал, что восстановление здания должно завершиться в I квартале 2026 года, а жильцы смогут вернуться в свои квартиры во II квартале того же года.

Екатерина Гусева / Фото: Евгений Разумишкин