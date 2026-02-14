Депутаты ЗакСа и Госдумы встретились с молодежью

В Петербурге 14 февраля прошла встреча молодежи с депутатами Заксобрания и Государственной думы. Мероприятие прошло в рамках дня открытых дверей, где участникам рассказали о работе молодежного парламента при Законодательном собрании. В диалоге с молодежью приняли участие депутат Госдумы Виталий Милонов и депутаты Заксобрания Александр Малькевич, Андрей Малков и Константин Чебыкин.

Встреча парламентариев с молодежью прошла на образовательной площадке "Точка кипения". На мероприятии собравшиеся могли напрямую задать вопросы спикерам. Например, Малькевича спросили об условиях образовательного процесса для людей, находящихся в зоне СВО.

– Были курсанты из Можайки [Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского], задавали конкретные вопросы о том, как в зоне СВО происходит самообразование наших бойцов и офицеров, – рассказал Малькевич в беседе с ЗАКС.Ру.

По словам депутата, участников встречи также интересовали вопросы, связанные с педагогикой, методикой школьного образования и поступлением на госслужбу.

В беседе с ЗАКС.Ру депутат также поделился, что у него появилась идея собственного проекта с рабочим названием "25 причин уйти из политики" или "25 причин не идти в политику", в рамках которого он мог бы рассказать молодежи о возможных сложностях в политической карьере, чтобы помочь им в выборе профессии. .

– Если вы готовы к этому [политике], вы готовы их преодолевать [проблемы], вас это не страшит и не пугает, у вас все получится, – добавил Малькевич.

Молодежный парламент - совещательный орган при Заксобрании Петербурга, учрежденный в 2022 году. Срок полномочий членов молодежного парламента составляет два года. В полномочия молодежного парламента входит обсуждение и разработка инициатив в сфере молодежной политики Петербурга. Сейчас молпарламент возглавляет Варвара Бучерва. Она назначена исполняющим обязанности председателя после ухода прежнего руководителя Филиппа Чуфистова на СВО.

Екатерина Гусева