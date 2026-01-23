Глава Молодежного парламента при Заксобрании Филипп Чуфистов уходит на СВО

Председатель Молодежного парламента второго созыва при Законодательном собрании Петербурга, 21-летний Филипп Чуфистов в скором времени отправится в зону специальной военной операции, сообщила ЗАКС.Ру советник предстедателя ЗакСа Марьяна Яковлева 23 января. Он подписал годичный контракт с одним из добровольческих формирований. Сейчас молодой человек проходит двухнедельную подготовку.

Должность председателя Молодежного парламента по-прежнему будет закреплена за Чуфистовым. В его отсутствие руководить органом будет заместитель Варвара Бучерова. Она, как и Чуфистов, состоит в "Молодой гвардии "Единой России".

Коллектив Молодежного парламента желает Чуфистову удачи на службе и ждет его возвращения, отметила Яковлева.

– Надеемся, с ним все будет хорошо, – добавила она.

Уроженец Пскова Чуфистов избран председателем Молодежного парламента ровно год назад, 23 января 2025 года. Он прошел в совещательный орган в рамках конкурсного отбора. Во время избрания в Молодежный парламент он являлся студентом Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия. Отметим, по истечении годичного контракта Чуфистов утратит пост председателя Молодежного парламента – срок полномочий второго созыва истекает 23 января 2027 года.

Константин Леньков / Фото: Филипп Чуфистов