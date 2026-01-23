ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 23 января 2026, 17:15

Глава Молодежного парламента при Заксобрании Филипп Чуфистов уходит на СВО

фото ЗакС политика Глава Молодежного парламента при Заксобрании Филипп Чуфистов уходит на СВО

Председатель Молодежного парламента второго созыва при Законодательном собрании Петербурга, 21-летний Филипп Чуфистов в скором времени отправится в зону специальной военной операции, сообщила ЗАКС.Ру советник предстедателя ЗакСа Марьяна Яковлева 23 января. Он подписал годичный контракт с одним из добровольческих формирований. Сейчас молодой человек проходит двухнедельную подготовку. 

Должность председателя Молодежного парламента по-прежнему будет закреплена за Чуфистовым. В его отсутствие руководить органом будет заместитель Варвара Бучерова. Она, как и Чуфистов, состоит в "Молодой гвардии "Единой России". 

Коллектив Молодежного парламента желает Чуфистову удачи на службе и ждет его возвращения, отметила Яковлева. 

– Надеемся, с ним все будет хорошо, – добавила она. 

Уроженец Пскова Чуфистов избран председателем Молодежного парламента ровно год назад, 23 января 2025 года. Он прошел в совещательный орган в рамках конкурсного отбора. Во время избрания в Молодежный парламент он являлся студентом Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия. Отметим, по истечении годичного контракта Чуфистов утратит пост председателя Молодежного парламента – срок полномочий второго созыва истекает 23 января 2027 года. 

Константин Леньков


