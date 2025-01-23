Новым руководителем Молодежного парламента при ЗакСе снова стал активист МГЕР

Председателем Молодежного парламента при Заксобрании Петербурга 23 января стал 20-летний активист "Молодой гвардии "Единой России" Филипп Чуфистов, сообщили в соцсетях объединения. Чуфистов возглавляет ячейку МГЕР в Петроградском районе Петербурга.

Чуфистов - уроженец Пскова. Сейчас учится в Российском государственном университете правосудия. Первые упоминания его как руководителя отделения МГЕР в Петроградском районе появились в сети в апреле 2024 года. До этого Чуфистов упоминался как активист из Выборгского района.

Летом 2024 года Чуфистов баллотировался в совет МО "Сосновая поляна" - он был одним из нескольких десятков активистов МГЕР, которые выдвигались в этом округе. Там же среди кандидатов был Дмитрий Агафонов, активист МГЕР и председатель Молодежного парламента первого созыва, который смог избраться в совет.

Напомним, неделей ранее новоизбранные члены Молодежного парламента получили свои удостоверения. Большинство участников совещательного органа при Заксобрании - представители МГЕР. Также туда вошли студенты, представители волонтерских объединений и помощники депутатов.

Константин Леньков / Фото Смольный