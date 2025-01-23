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Новости 15:17

Новым руководителем Молодежного парламента при ЗакСе снова стал активист МГЕР

фото ЗакС политика Новым руководителем Молодежного парламента при ЗакСе снова стал активист МГЕР

Председателем Молодежного парламента при Заксобрании Петербурга 23 января стал 20-летний активист "Молодой гвардии "Единой России" Филипп Чуфистов, сообщили в соцсетях объединения. Чуфистов возглавляет ячейку МГЕР в Петроградском районе Петербурга. 

Чуфистов - уроженец Пскова. Сейчас учится в Российском государственном университете правосудия. Первые упоминания его как руководителя отделения МГЕР в Петроградском районе появились в сети в апреле 2024 года. До этого Чуфистов упоминался как активист из Выборгского района. 

Летом 2024 года Чуфистов баллотировался в совет МО "Сосновая поляна" - он был одним из нескольких десятков активистов МГЕР, которые выдвигались в этом округе. Там же среди кандидатов был Дмитрий Агафонов, активист МГЕР и председатель Молодежного парламента первого созыва, который смог избраться в совет.

Напомним, неделей ранее новоизбранные члены Молодежного парламента получили свои удостоверения. Большинство участников совещательного органа при Заксобрании - представители МГЕР. Также туда вошли студенты, представители волонтерских объединений и помощники депутатов. 

Константин Леньков / Фото Смольный


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