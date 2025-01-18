В свои полномочия вступил новый состав Молодежного парламента Петербурга

В Мариинском дворце состоялось торжественное вручение удостоверений новым представителям Молодежного парламента Петербурга, об этом 17 января сообщили в пресс-службе Законодательного собрания города.

Удостоверения вручал лично председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский. Также спикер поздравил молодых людей с избранием и напомнил, что главное не само попадание в парламент, а работа на благо тех, кто за них проголосовал.

"Здесь вы научитесь взаимодействовать с депутатами Законодательного Собрания, с органами исполнительной власти, составите представление о том, как работает система управления городом. Мы, в свою очередь, хотим всегда учитывать мнение молодёжи в нашей деятельности, прислушиваться к вашему голосу, знать, какие проблемы вас волнуют", – сказал Бельский.

Также, кроме Бельского, с вступлением в должность молодежь поздравил вице-спикер ЗакСа Павел Иткин.

Напомним, что второй состав Молодежного парламента Петербурга был сформирован еще в середине декабря прошлого года. Большинство мест досталось представителям фракции "Единая Россия".

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга