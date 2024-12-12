В Петербурге сформировали второй состав Молодежного парламента, сообщил 12 декабря спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Большинство во фракционном списке принадлежит представителям "Единой России".

"Ребята, искренне поздравляю и желаю успехов! Вы уже проделали большую работу, заручились поддержкой, теперь главное — держать планку. Будьте активными, инициативными, деятельными — на благо любимого города и его жителей", — обратился к победителям Бельский в своем telegram-канале.

Всего во второй состав Молодежного парламента вошли 50 человек, при этом 32 из них получили свои места путем голосования, а остальные 18 человек попали во фракционный список. Из последних 10 человек прошли в состав от "Единой России", три человека от КПРФ, два — от "Справедливой России — За правду" и по одному от ЛДПР, "Новых людей" и "Яблока".

Молодежный парламент представляет собой однопалатный совещательный орган при Заксобрании Петербурга. Его деятельность касается вопросов молодежи и молодежной политики в Петербурге.

В 2024 году претендентами на места в Молодежном парламенте стали 570 человек, при этом до второго этапа отбора из них дошли только 150 претендентов. Участники проходили тренинги и психологическое тестирование.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру