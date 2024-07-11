Полсотни "звездных" и "гагаринских"

В Московском районе 50 самовыдвиженцев решили баллотироваться сразу в два муниципалитета: МО "Гагаринское" и МО "Звездное". Почти все из них младше 25 лет - самому молодому исполнилось 18 лет в июне. ЗАКС.Ру изучил списки кандидатов, которые решили попробовать силы сразу в двух округах.

Имена некоторых самовыдвиженцев упоминались в списках претендентов на предварительном голосовании "Единой России". Кроме молодости, часть этих кандидатов также объединяет принадлежность к "Молодой гвардии Единой России" - судя по соцсетям и открытым источникам, не менее 15 из них числятся активистами МГЕР.

МО "Звездное" и МО "Гагаринское" оказались одними из самых популярных муниципалитетов у самовыдвиженцев. Без партийной поддержки сюда заявились 74 и 80 человек соответственно.

Самовыдвиженцы, которые баллотируются в этих двух МО, могут стать конкурентами кандидатов от ЕР, которые начинали свою политическую карьеру в МГЕР. Например, в МО "Гагаринское" по 1-му округу баллотируется заместитель секретаря регионального отделения МГЕР Леонид Бахвалов. В этом же округе идут 11 самовыдвиженцев, которые подались в два МО. Ровно столько же, по данным ГАС "Выборы", выдвинулись в 4-м округе МО "Звездное", где от ЕР идет соратник Бахвалова - глава муниципалитета Тигран Мануков. Он тоже занимает видную позицию в структуре МГЕР.

Глава регионального отделения МГЕР Александр Маликов рассказал ЗАКС.Ру, что из движения в муниципальных выборах принимают участие порядка ста человек.

- У нас традиционно более сотни подаются, а то и больше. В любом случае, посмотрим, кто как подастся. Участие в муниципальных выборах - это не только участвовать в качестве кандидатов, но и быть частью команды того или иного кандидата. Традиционно стараемся во всех районах представлять ребят. Где-то больше, где-то меньше. Стараемся по всему городу выдвигать, - сказал Маликов.

Отметим, эти два муниципалитета в Московском районе не единственные, кто отличился большим количеством молодежи-самовыдвиженцев. На днях в ТИК № 46 наблюдали очереди из таких участников выборов. Там из 86 кандидатов в МО "Сосновая Поляна" - 50 самовыдвиженцев.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру