VK: В MAX зарегистрировались более 100 млн человек

Количество зарегистрированных пользователей MAX 10 марта достигло отметки в 100 млн, заявили в пресс-службе компании VK. В организации утверждают, что ежедневно через национальный мессенджер общаются 70 млн человек. Судя по заявлениям компании, количество пользователей MAX за три месяца выросло на 25 млн.

С момента запуска MAX пользователи отправили 62 млрд сообщений, провели более 3 млрд видеозвонков и записали 470 млн видеосообщений, отметили в компании. Количество групповых чатов превышает 25 млн, а число публичных и приватных каналов – 2,2 млн.

Отметим, в начале 2026 года исследовательский центр Mediascope выяснил, что Telegram ежедневно пользуются более 96 млн россиян. В январе он считался самым популярным мессенджером в стране.

Мессенджер MAX запустили в марте 2025 года. Притом возможность создавать частные каналы в мессенджере появилась в феврале 2026 года. В этот же период РКН начал ограничивать работу Telegram из-за игнорирования требований российского законодательства. Каналы в MAX также создали петербургские чиновники. Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что часть видеосообщений будет выкладывать эксклюзивно в национальном мессенджере.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру